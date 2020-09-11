محمد الباز لوسائل الإعلام: "ارحموا إبراهيم طالب الفريسكا" (فيديو)



وكان انتشر مؤخرًا مقطع فيديو لطبيب المستقبل بائع الفريسكا إبراهيم عبد الناصر، طالب الثانوية العامة المتفوق، وقال عبد الناصر في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" السبت: "كنت ببيع الفريسكا لواحد وقعدنا نندرش شوية، وصور لي الفيديو وانتشر، ومكنتش متوقع أنه هينشر بهذه الصورة".



وأضاف: "ناس كتير كلمتني بعد الفيديو منهم وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والكابتن محمود الخطيب، والكابتن عبدالعزيز عبدالشافي".



وفي ذات السياق قال إبراهيم عبدالناصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزير التعليم قدم له منحة في جامعة الإسكندرية وطالبه باستمرار تفوقه.



واستطرد أنه لم يتوقع أن يهتم المسئولين بالاتصال به ومنحة منحة لدراسة الطلب قائلا: "هذا رزق من الله سبحانه وتعالى".



وتابع الطالب إبراهيم عبد الناصر، أنه ليس من رواد السوشيال ميديا، وأنشأ صفحة عبر الفيسبوك خلال أزمة فيروس كورونا من أجل معرفة ما يجرى من أخبار، موضحا أن السوشيال ميديا تؤدي إلى إضاعة الوقت.



وأشار إلى أنه يعمل في فترة الإجازة في بيع الفريسكا، موضحا أن أحد الأشخاص قام بتصوير فيديو له خلال قيامه ببيع الفريسكا، وأبلغه أنه طالب في الثانوية العامة، وحصل على درجة 408.5 مئوية بنسبة 99.6%، وأنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب.



وأضاف طالب الثانوية المتفوق، أنه يعمل بائع فريسكا وهو في الصف الرابع الابتدائي ويعمل مع والده وأنه يعمل فقط خلال أيام الإجازة الصيفية، موضحا أن والده يعمل في بيع الفريسكا ولديهم محل لبيع الفاكهة ووالدته ربة منزل، متعهدًا مواصلة مساعدة والده وبيع الفريسكا.



وجه الإعلامي محمد الباز، رسالة إلى وسائل الإعلام، بعدم نشر أخبار غير صحيحة وشائعات عن إبراهيم عبد الناصر الطالب صاحب مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي المعروف ببائع الفريسكا، قائلًا "ارحموا إبراهيم".وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "مساء دي ام سي" اليوم الجمعة: "بلاش نضغط عليه أكثر من كده، وبلاش نفسد الجو، التكريم الذي حصل له حاجة كبيرة وكان يستحقه"، مضيفًا "تفوق إبراهيم طبيعي لأن الفقراء ليس أمامهم إلا التفوق علشان يقدر يعيش".جاء ذلك بعد نشر شائعة حول قيام أحد رجال الأعمال في محافظة الإسكندرية بشراء شقة وإهدائها لإبراهيم تقدر بـ2 مليون جنيه.