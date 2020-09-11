محمد الباز لوسائل الإعلام: "ارحموا إبراهيم طالب الفريسكا" (فيديو)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:07 م
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
شيماء حسن
Advertisements
وجه الإعلامي محمد الباز، رسالة إلى وسائل الإعلام، بعدم نشر أخبار غير صحيحة وشائعات عن إبراهيم عبد الناصر الطالب صاحب مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي المعروف ببائع الفريسكا، قائلًا "ارحموا إبراهيم".

وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "مساء دي ام سي" اليوم الجمعة: "بلاش نضغط عليه أكثر من كده، وبلاش نفسد الجو، التكريم الذي حصل له حاجة كبيرة وكان يستحقه"، مضيفًا "تفوق إبراهيم طبيعي لأن الفقراء ليس أمامهم إلا التفوق علشان يقدر يعيش".

جاء ذلك بعد نشر شائعة حول قيام أحد رجال الأعمال في محافظة الإسكندرية بشراء شقة وإهدائها لإبراهيم تقدر بـ2 مليون جنيه.

وكان انتشر مؤخرًا مقطع فيديو لطبيب المستقبل بائع الفريسكا إبراهيم عبد الناصر، طالب الثانوية العامة المتفوق، وقال عبد الناصر في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" السبت: "كنت ببيع الفريسكا لواحد وقعدنا نندرش شوية، وصور لي الفيديو وانتشر، ومكنتش متوقع أنه هينشر بهذه الصورة".

وأضاف: "ناس كتير كلمتني بعد الفيديو منهم وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والكابتن محمود الخطيب، والكابتن عبدالعزيز عبدالشافي".

وفي ذات السياق قال إبراهيم عبدالناصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزير التعليم قدم له منحة في جامعة الإسكندرية وطالبه باستمرار تفوقه.

واستطرد أنه لم يتوقع أن يهتم المسئولين بالاتصال به ومنحة منحة لدراسة الطلب قائلا: "هذا رزق من الله سبحانه وتعالى".

وتابع الطالب إبراهيم عبد الناصر، أنه ليس من رواد السوشيال ميديا، وأنشأ صفحة عبر الفيسبوك خلال أزمة فيروس كورونا من أجل معرفة ما يجرى من أخبار، موضحا أن السوشيال ميديا تؤدي إلى إضاعة الوقت.

وأشار إلى أنه يعمل في فترة الإجازة في بيع الفريسكا، موضحا أن أحد الأشخاص قام بتصوير فيديو له خلال قيامه ببيع الفريسكا، وأبلغه أنه طالب في الثانوية العامة، وحصل على درجة 408.5 مئوية بنسبة 99.6%، وأنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب.

وأضاف طالب الثانوية المتفوق، أنه يعمل بائع فريسكا وهو في الصف الرابع الابتدائي ويعمل مع والده وأنه يعمل فقط خلال أيام الإجازة الصيفية، موضحا أن والده يعمل في بيع الفريسكا ولديهم محل لبيع الفاكهة ووالدته ربة منزل، متعهدًا مواصلة مساعدة والده وبيع الفريسكا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كليه الطب طالب الفريسكا بائع الفريسكا الإعلامي محمد الباز إبراهيم عبدالناصر إبراهيم عبد الناصر

أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 51 دقيقة

انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء

منذ حوالي 4 ساعات

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ يوم

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ ثلث ساعة

خطوة أخيرة تفصل الزمالك عن حسم كبرى صفقاته

منذ 19 دقيقة

محمد إبراهيم يرد على عرض الأهلي

منذ ساعة الا ربع

نجم برشلونة يقترب من الانتقال إلى ليون

منذ أقل من ساعة

عاجل - تحرك جديد من الأهلي بشأن قضية صالح جمعة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

6 نجوم مرشحين لتدعيم 4 مراكز في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يهنئ ملك البحرين على خطوة السلام

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُهنيء الأهلي بالتتويج بالدوري

منذ أقل من ساعتين

مدرب الإسماعيلي: الأهلي استحق الفوزعلينا

منذ أقل من ساعة

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

إبراهيم بائع الفريسكا: كابتن بيبو ووزير الشباب والرياضة كلموني بعد انتشار الفيديو

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

مصور فيديو الطالب "بائع الفريسكا": "ربنا اللي خلاني أعمل كده"

الديهي عن بائع الفريسكا: "هذا الشاب يمثلني"

شاهد تعليق الشيخ رمضان عبدالمعز على "بائع الفريسكا" (فيديو)

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:28 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

محمد إبراهيم يرد على عرض الأهلي

11:04 م

عاجل - تركي آل الشيخ يُهنيء الأهلي بالتتويج بالدوري

10:12 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

نجم برشلونة يقترب من الانتقال إلى ليون

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟