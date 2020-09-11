عمرو أديب يفضح الإخوان على الهواء

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:07 م
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب، كشف مرتبات عناصر الإخوان ومذيعينهم في قناة مكملين، معلقا: "مش واقف أنتم بتاخدوا كام، حلال على قلبكم.. كفاية أنك هتموت زي الكلب هناك".

وتساءل "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "إنتم بتجيبوا فلوس فين"، مضيفا: "عايزين نعرف مين وراكم، ومين بيقبضكم عشان نعرف مين بيدفع المرتبات.. عشان لما تقولوا ننزل نهدها نكون عارفين مين اللي بيدفع".

وسخر من راتب المذيع الإخواني محمد ناصر، قائلا: "إنت إزاي يا ناصر موافق تاخد أقل من زوبع، وعبدالله الشريف.. ده حتى إنت اللي في الوش، وهما مش بيعملوا حاجة".

وتشهد جماعة الإخوان الإرهابية، صراعات داخلية ضخمة، جراء تعيين القيادي الإخواني إبراهيم منير مرشدًا للجماعة، خلف محمود عزت، حيث يختلس أموالهم، واعتراضًا على شخصيته المثيرة للمشاكل.

وتشتد الخلافات الداخلية، داخل جماعة الإخوان الإرهابية، بين الشباب وكبار السن، عقب تولى إبراهيم منير منصب المرشد أو القائم بأعمال المرشد، بسبب تدخله في وقف منح الأموال وتوفير الملاذات لبعض العناصر الإخوانية ومنحها لمن يراه هو مناسبًا.

وضمن أسباب الهجوم على منير، اختلاسه من أموال تمويل التنظيم الدولي للإخوان ما يقدر بـ200 مليون دولار، بالإضافة إلى أنه حرض الأمن التركي على عدم منح الإقامات لمن يعترضون على وجوده كقائم بأعمال مرشد الإخوان بعد القبض على محمود عزت، وحسب الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار".

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