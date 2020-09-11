نادر حمدي يهنئ أحمد الشامي بمناسبه عيد ميلاده

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:36 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements

حرص المطرب نادر حمدي علي تهنئة الفنان أحمد الشامي بعيد ميلاده الذي يحل اليوم.

حيث نشر نادر صورة تجمعه بأحمد الشامي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ووجه له رسالة ملئية بالحب وكتب : كل سنة وانت طيب يا أحمد ، ويارب السنة الجاية دي تكون خير عليك وعلي بيتك ، وتحقق كل اللي نفسك فيه.

ورد عليه أحمد الشامي قائلاً :"وانت طيب يا عم نادر ويخليك يا برنس".

يشار إلي أن أخر أعمال الفنان أحمد الشامي، مسلسل "فرصة ثانية" مع النجمة ياسمين صبري، الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ وحقق نجاح كبير.

أخبار تهمك

نجم برشلونة يقترب من الانتقال إلى ليون

منذ أقل من ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ ثلث ساعة

عاجل.. السيسي يهنئ ملك البحرين على خطوة السلام

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تحرك جديد من الأهلي بشأن قضية صالح جمعة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

6 نجوم مرشحين لتدعيم 4 مراكز في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب الإسماعيلي: الأهلي استحق الفوزعلينا

منذ أقل من ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ يوم

انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء

منذ حوالي 4 ساعات

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُهنيء الأهلي بالتتويج بالدوري

منذ أقل من ساعتين

خطوة أخيرة تفصل الزمالك عن حسم كبرى صفقاته

منذ 19 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 7 ساعات

محمد إبراهيم يرد على عرض الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:28 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

محمد إبراهيم يرد على عرض الأهلي

11:04 م

عاجل - تركي آل الشيخ يُهنيء الأهلي بالتتويج بالدوري

10:12 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

نجم برشلونة يقترب من الانتقال إلى ليون

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟