وزيرة الصحة: مصر قدمت 5 طائرات مساعدات طبية للسودان

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن زيارتها للسودان جاءت في إطار التعاون مع إفريقيا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب رئاسته للاتحاد الإفريقي.



وأوضحت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندى"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، اليوم الجمعة، أن هناك مجالات كثيرة للتعاون في إفريقيا والسودان، وخاصة مع الحدث الأخير المتعلق بالفيضانات والسيول، مشيرة إلى أن بأن مصر قدمت 5 طائرات كمساعدات طبية ولتقديم المساعدات فيما يتعلق بالفيضانات خلال الأيام الماضية.



وأضافت أن الشعب المصري والسوداني شعب واحد، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه منذ اللحظة الأولى لأزمة السيول والفيضانات بتقديم المساعدات كافة للشعب السوداني.



وفي وقت سابق، أعلن وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، أن كل ما طلبته الحكومة السودانية من أولويات واحتياجات في تلك المرحلة وصلت أضعافه من مصر.



ولفت إلى أن هناك وعودا بأن الجسر الجوي الذي وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتسييره إلى السودان سيتواصل خلال الأيام القادمة.



وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني، في تصريحات من مطار الخرطوم اليوم لدى تسلم شحنة الجديدة من المساعدات المصرية بحضور القائم بالأعمال المصري السفير نادر زكي اليوم: "هذا جسر جوي حقيقي، وهذه الشحنات لبت كل الاحتياجات حتى الآن حسب الأولويات التي حددتها الحكومة السودانية، بما فيها وزارة الصحة، حيث ضمت كميات كبيرة من المواد الغذائية والدقيق وألبان الأطفال، بالإضافة إلى مواد وأجهزة طبية تشمل حتى الأمصال، نظرا إلى أن مناطق كثيرة مهددة الآن بالعقارب والثعابين، كما وصلت أدوية وأمصال مختلفة لمواجهة الأمراض المصاحبة للخريف".



وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أعرب صالح عن تقديره لـ "الأخوة في مصر"، حكومة وشعبا، لأن مصر من أوائل البلاد التي تفاعلت مع أحداث الفيضان وما صاحبه من مآس في السودان.



وأضاف وزير الثقافة والإعلام السوداني: "أبلغنا من الأخوة في مصر بأن لديهم تعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل الوزارات والأجهزة المختلفة بالتواصل مع نظرائهم في السودان، للتعرف على الاحتياجات المطلوبة، وفعلا هذا ما حدث"، معربا عن "الشكر للشعب المصري والرئيس السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكل الوزراء، بالاضافة إلى الإعلام المصري، الذي يقود حملة كبيرة جدا للتضامن مع السودان والسودانيين في أجهزة الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي".



وأوضح صالح أن "الشعب المصري يبدي تجاوبا وتعاطفا كبيرين مع السودان، وهذا شيء طبيعي بحكم العلاقات الممتدة بين الشعبين، إذ أن مصر باستمرار كانت تقف إلى جانب السودان في ظروف كثيرة، فما بيننا من علاقات أسمى وأبقى وأطول".

