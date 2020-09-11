سيد عبد الحفيظ: اقتربنا من التتويج بلقب الدوري

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته عقب فوز فريقه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب في مباراة هامة وحاسمة وهي تقربنا خطوة كبيرة من التتويج باللقب".

وأضاف :"نأمل أن يكون يوم الاثنين المقبل هو يوم التتويج باللقب في مباراتنا أمام الاتحاد السكندري".

وواصل :"عقب كورونا نحن مثل أي فريق عالمي فالمستوى يكون في التدرج من أسفل إلى أعلى وأمل أن نصل لأفضل مستوانا قبل مباراة الوداد".

وأوضح :"أشكر اللاعبين على ما قدموه وطريقة تفكيرها وأعرف جيدا أننا نتعرض لأمور معينة وهو وضع طبيعي".

وزاد :"سنكمل التدريبات في الإسكندرية حتى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة وتحقيق اللقب رقم 42".

وتابع :"نشكر مؤمن زكريا على الحالة التي صنعها بالأمس، والأهلي قدم أمر رائع مع أحد أبنائه وهذه هي تصرفات النادي الأهلي، فالدافع الأساسي والرئيسي والحالة المعنوية هو وجوده بالأمس معنا".

وأوضح :"مؤمن من اللاعبين الكبار ويتم البحث عنه في المباريات الكبيرة، فهو يملك تفكير وشخصية رائعة ووجوجه معنا بالأمس كان دافع كبير لنا".

وأكمل :"لا أريد أن يتحدث أحد من اللاعبين في الإعلام وعلينا التركيز في المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري، لأننا سنواجه فريق قوي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين".

وأردف :"من إنجازات النادي الأهلي أننا سنخوض مباراة قبل نهاية الدوري بـ8 جولات لكي نتوج باللقب، وعلينا التركيز من أجل الفوز".

وأتم حديثه :"نحن جاهزون لأي قرار يتخذه الاتحاد الإفريقي "كاف" وسنبدأ في العمل على ذلك".

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