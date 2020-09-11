مدرب الإسماعيلي: الأهلي استحق الفوزعلينا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال أحمد العجوز المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي إن الأهلي استحق الفوز في مباراة اليوم والتي خسرها فريقه بثلاثة أهداف دون رد.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت مساء اليو معلى ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأشار في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :" الأهلي استحق الفوز وحقق الفوز بأقل مجهود والأهداف جاءت من أخطاء فردية".

وزاد :" ركلة الجزاء المبكرة التي حصل عليها الأهلي وسجلها علي معلول، والهدف الثالث للاهلي قتلا المباراة تماما".

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