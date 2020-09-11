نجم برشلونة يقترب من الانتقال إلى ليون

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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اقترب المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب فريق برشلونة من الرحيل خارج الكامب نو خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وخرج المدافع الفرنسي رفقة الثلاثي لويس سواريز، إيفان راكيتيتش، آرتورو فيدال من حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان، وذلك على هامش المشروع الجديد في النادي الكتالوني.

وكشفت صحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن أومتيتي يقترب من اي وقت مضي من الإنتقال إلى صفوف ليون الفرنسي وذلك بداية من الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة أن المدافع صاحب الـ 26 عام قد تراجع عن قرار عدم الرحيل إلى ليون، خاصة بعد أن علم أن مستقبله ليس في الكامب نو.

ويرتبط أومتيتي بعد مع برشلونة حتي صيف عام 2023, كما حظي الللاعب الفرنسي باهتمام كبير من أندية روما الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

يذكر أن أومتيتي قد أنتقل إلى برشلونة في صيف عام 2016, قادما من ليون مقابل 35 مليون يورو.

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