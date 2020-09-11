وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بدعم بلاده في مواجهة الإرهاب الايراني

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
وكالات
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حذر معمر الإرياني وزير الاعلام اليمني، اليوم الجمعة، العالم من الآثار الكارثية لعمليات غسيل الأدمغة التي تقوم بها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لعشرات الآلاف من الأطفال، ومساعيها انشاء جيل من الإرهابيين المعبئين بالافكار الإرهابية المتطرفة والشعارات العدائية وثقافة الموت والكراهية للآخر، والذين سيشكلون خطرا إرهابيا على العالم أجمع وليس اليمن فقط‏.

وقال وزير الإعلام اليمني، "تحل علينا ذكرى هجمات 11 سبتمبر الدموية لتذكر العالم أجمع بخطورة التهاون والتقاعس عن مواجهة التهديد الذي تمثله الجماعات والأفكار الإرهابية المتطرفة بكافة أشكالها وصورها، وضرورة توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه السياسية والفكرية والمادية وتعزيز الأمن والسلم الدوليين‏".

وأضاف "أن هذه الذكرى مناسبة لتذكير العالم بالخطر الذي يمثله الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران واستخدامه الأراضي اليمنية منطلق لانشطته الإرهابية، واستهداف الجوار بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة "إيرانية الصنع"، ومهاجمة ناقلات النفط وتهديد خطوط الملاحة الدولية، تنفيذا للأجندة الايرانية‏ التخريبية في المنطقة".

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي بدعم الحكومة والشعب اليمني، الذي يخوض بإسناد من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية معركة مصيرية مع إرهاب ملالي إيران وأداتهم الحوثية التي لا تقل خطورة عن تنظيمي "القاعدة، داعش" للحيلولة دون وقوع حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب رهينة لإملاءات نظام طهران.

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