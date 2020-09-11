تكريماً لها.. شيف يصنع بيتزا تحمل صورة سيدة القطار (صور)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
محمد طه
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قام الشيف خالد عبد الفتاح، أحد الشيفات العاملين بأحد فنادق مدينة الغردقة، بصناعة بيتزا تحمل صورة السيدة صفية أبو العزم، سيدة القطار، وذلك تقديرا لها وشكرا على ما قدمته مع المجند فى القطار واصرارها على دفع ثمن التذكرة لها.

وقال الشيف خالد عبد الفتاح، إنه قام بصنع البيتزا وعليها صورة سيدة القطار تقديرا وشكرا وعرفان على أصالة السيدة المصرية والتى يذكرها الرئيس دائما فى مؤتمراته بأن الست المصرية لها كل التقدير والاحترام ومدى مكانتها في المجتمع المصرى.

وأوضح الشيف خالد، صناعة البيتزا، جاء من منطلق حرصنا الدائم على تكريم وإظهار الصورة المشرفة للمرأة المصرية.
تكريماً لها.. شيف يصنع بيتزا تحمل صورة سيدة القطار (صور)
تكريماً لها.. شيف يصنع بيتزا تحمل صورة سيدة القطار (صور)
تكريماً لها.. شيف يصنع بيتزا تحمل صورة سيدة القطار (صور)
تكريماً لها.. شيف يصنع بيتزا تحمل صورة سيدة القطار (صور)
تكريماً لها.. شيف يصنع بيتزا تحمل صورة سيدة القطار (صور)
تكريماً لها.. شيف يصنع بيتزا تحمل صورة سيدة القطار (صور)

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