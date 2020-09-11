هل يجوز الجمع بين الصلوات للأطباء؟.. مفتي الجمهورية يجيب

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه تم إجازة الجمع بين الظهر والعصر للأطباء "جمع تقديم" وبين المغرب والعشاء "جمع تأخير" خلال تواجدهم في غرف العمليات الجراحية لفترات طويلة.



وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الطبيب يقوم بصلاة الظهر والعصر جمع تقديم قبل دخوله غرفة العمليات، ونفس الأمر مطبق على المغرب والعشاء جمع تأخير.



وقدم شوقي علام دعوة إلى الموظفين مفادها أن كل موظف أمين، وسوف يسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن العمل الذي يؤديه، وسوف يسأل الجميع عن هذه الوظيفة كونها أمانة في أعناقنا وعلى الجميع أن يؤديها بإتقان.

