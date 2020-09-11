بهذه الطريقة.. جمال عبدالناصر يستعيد ذكريات مسلسل "العائلة"

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
أستعاد الفنان جمال عبدالناصر ذكريات مسلسل " العائلة"، حيث قام بمشاركة جمهوره مجموعة صور من شخصيته بالمسلسل ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق علي الصور وكتب :ذكريات من ألبوم أعمالي ، في الفيديو هشام الشربيني من مسلسل "العائلة" ، تأليف وحيد حامد وإخراج إسماعيل عبدالحافظ.

وعلق الكثير من متابعيه علي الصورة وكتب :" من أجمل المسلسلات اللي شوفتها".

والجدير ذكره أن آخر أعمال جمال عبدالناصر مسلسل حكايتي والتي تدور أحداثه حول فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والداتها أمامها وتدخل في خلافات مع عائلتها وتسافر من الصعيد

وشارك في بطولة مسلسل حكايتي كل من ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدورد، مها أبو عوف، وفاء عامر، أحمد حاتم، جمال عبدالناصر، مصطفى درويش، أحمد جمال سعيد، إسلام جمال وأحمد حلاوة ، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج

أخبار تهمك

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

6 نجوم مرشحين لتدعيم 4 مراكز في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة أخيرة تفصل الزمالك عن حسم كبرى صفقاته

منذ 18 دقيقة

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يهنئ ملك البحرين على خطوة السلام

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب الإسماعيلي: الأهلي استحق الفوزعلينا

منذ ساعة الا ربع

نجم برشلونة يقترب من الانتقال إلى ليون

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُهنيء الأهلي بالتتويج بالدوري

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ ثلث ساعة

محمد إبراهيم يرد على عرض الأهلي

منذ ساعة الا ربع

انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ يوم

الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تحرك جديد من الأهلي بشأن قضية صالح جمعة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:28 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

محمد إبراهيم يرد على عرض الأهلي

11:04 م

عاجل - تركي آل الشيخ يُهنيء الأهلي بالتتويج بالدوري

10:12 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

نجم برشلونة يقترب من الانتقال إلى ليون

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟