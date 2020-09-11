حمو بيكا يهدي زوجته سيارة قدرها 2 مليون جنيه.. التفاصيل

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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أاتفل مطرب المهرجانات حمو بيكا، بحفل بزفافه أمس الخميس، وكان تداول رواد السوشيال ميديا صورة لسيارة ماركة "رانج روفر" مكتوب عليها اسم بيكا، بـ الورود.


وكانت زفة حمو بيكا، بسيارة رانج روفر
والتي يبلغ سعرها ما يقرب من 2 مليون جنيه، وكما كشف البعض بأن قام حمو بيكا بأهداء السيارة لعروسته كأول هدية بعد زواجهم.


وانفرد "الفجر الفني "، بمجموعة من الصور والفيديوهات التي ظهر فيها حمو بيكا، وهو يستعد لـحفل زفافة، وهو في منزل والدته حيث وضع له الماكياج الماكير السينمائي تامر دهب

وفي سياق متصل، عبر "بيكا" عن سعادته بحفل زفافه، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فرحة حمو بيكا البيطاش اسكندرية شارع السلام في انتظار كل الناس اللي بتحبنا".

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