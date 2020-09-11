وزير الأوقاف: نعمل في صمت ونرد بالوقائع على أكاذيب الإرهابية (فيديو)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الجماعة الإرهابية لا تستطيع المزايدة على ما تقوم به الدولة المصرية من بناء مساجد جديدة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في آخر 6 سنوات، مشيرًا على أن هناك 3602 مسجد تم إحلالهم وتجديدهم خلال هذه الفترة.

وأضاف "جمعة" في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة: "تم استقبالي بترحيب شديد أثناء افتتاح المساجد في محافظة الشرقية اليوم، وما قامت به الدولة المصرية هو إظهار ما تقوم به للرد على أكاذيب هذه الجماعة، ولكن لا يعقل أن نقوم بكل هذه المباني بعد افتراءاتها الكاذبة".

وتابع " نعمل في صمت وهدوء في إنتاج المساجد وعندما روجت الجماعة الإرهابية أكاذيبها تم الرد بالوقائع، وافتتاح المساجد في المحافظات استكمال لمسيرة البناء على مدار 6 سنوات، حيث تم فتح 200 مسجد في أقل من 8 أيام لأن هناك خطة كاملة لإعادة تعمير وافتتاح المساجد في المحافظات".

واستطرد "عندما توليت الوزارة كان عدد المساجد المغلقة 3400 مسجد مغلق، وتم افتتاح 7 في جنوب سيناء، و7 مساجد أخرى على محور ترعة المحمودية من أفضل المساجد الجامعة تم تسلمها من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة المجتمعات العمرانية في بشائر الخير قامت تسليم أربع مساجد أخرى".

وأردف وزير الأوقاف "تسلمنا في الإسكندرية 11 مسجد قلاع منهم مسجد افتتحه الرئيس السيسي في شهر رمضان الماضي، ومن المنتظر افتتاح 70 مسجد آخر يوم الجمعة الماضية".

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