برفقة إسلام إبراهيم.. محمود الليثي يبهر متابعيه بفيديو فكاهي

Advertisements

مازح الفنان محمود الليثي جمهوره بفيديو فكاهي له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر محمود الليثي بالفيديو برفقة الفنان إسلام إبراهيم بالجلابية وهم يرقصون علي أغنية " أنا لما بحن بجن"



يذكر أن آخر أعمال محمود مسلسل "مملكة إبليس"من تأليف محمد أمين راضى، ومن إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج طارق الجناينى. ومن بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، صبرى فواز، كريم قاسم، إيمان العاصى، نانسى السيد، أسماء جلال، خالد أنور.

