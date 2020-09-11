عاجل - تركي آل الشيخ يُهنيء الأهلي بالتتويج بالدوري
الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:12 م
علي نبوي
Advertisements
قدم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، التهنئة إلى النادي الأهلي عقب فوز فريق الكرة الطائرة للرجال بلقب الدوري.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"مبرك ملوك الطائرة في مصر".
وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري، بعد التغلب على نظيره فريق طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة، ليحقق اللقب للمرة رقم 32 في تاريخه.
وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وواصل خلالها الفريق عروضه القوية، بعد أداء مميز من جانب اللاعبين في الاستقبال ودقة الإرسال والإعداد أمام الشبكة، إلى جانب الضربات الساحقة، ليحقق الفريق الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا