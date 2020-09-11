عاجل - تركي آل الشيخ يُهنيء الأهلي بالتتويج بالدوري

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:12 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
علي نبوي
Advertisements
قدم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، التهنئة إلى النادي الأهلي عقب فوز فريق الكرة الطائرة للرجال بلقب الدوري.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"مبرك ملوك الطائرة في مصر".

وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري، بعد التغلب على نظيره فريق طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة، ليحقق اللقب للمرة رقم 32 في تاريخه. 

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وواصل خلالها الفريق عروضه القوية، بعد أداء مميز من جانب اللاعبين في الاستقبال ودقة الإرسال والإعداد أمام الشبكة، إلى جانب الضربات الساحقة، ليحقق الفريق الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كرة الطائرة طلائع الجيش تركي آل الشيخ الجيش الأهلي آل الشيخ

أخبار تهمك

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة الموسم

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تحرك جديد من الأهلي بشأن قضية صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يهنئ ملك البحرين على خطوة السلام

منذ ساعتين

آخر تطورات قضية صالح جمعة بعد حادثة الزمالك

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من صفقة برشلونة الجديدة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 22 ساعة

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

6 نجوم مرشحين لتدعيم 4 مراكز في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يُسابق الزمن للتعاقد مع بديل كاسيميرو

منذ حوالي 3 ساعات

انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم بشكل نهائي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

نتيجة مباراة الأهلي الأولى في بطولة إفريقيا للطائرة "رجال"

الأهلي يتوج بلقب البطولة الأفريقية للكرة الطائرة للمرة الثالثة على التوالي

تركي آل الشيخ يعلن عن تميمة ألميريا (صورة)

تركي آل الشيخ ينشر فيديو لأهداف ومهارات نجم ألميريا الجديد

تركي آل الشيخ يهنىء الفائز بسيارة التوقع لمباراة ألميريا

تركي آل الشيخ يزور الخطيب بقميص الأهلي ويطمئن جماهير الفريق

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:50 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء

07:32 م

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

03:05 م

عاجل.. السيسي يهنئ ملك البحرين على خطوة السلام

08:22 م

6 نجوم مرشحين لتدعيم 4 مراكز في برشلونة

08:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟