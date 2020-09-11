عاجل - تركي آل الشيخ يُهنيء الأهلي بالتتويج بالدوري

قدم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، التهنئة إلى النادي الأهلي عقب فوز فريق الكرة الطائرة للرجال بلقب الدوري.





وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"مبرك ملوك الطائرة في مصر".





وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري، بعد التغلب على نظيره فريق طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة، ليحقق اللقب للمرة رقم 32 في تاريخه.





وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وواصل خلالها الفريق عروضه القوية، بعد أداء مميز من جانب اللاعبين في الاستقبال ودقة الإرسال والإعداد أمام الشبكة، إلى جانب الضربات الساحقة، ليحقق الفريق الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.