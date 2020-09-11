بين يوفنتوس وأتليتكو مدريد.. نجم برشلونة يُحدد وجهته المقبلة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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مازال مستقبل النجم الاوروغوياني لويس سواريز لم يحسم بعد مع برشلونة بعد قرار رحيله عن الكامب نو من قبل المدرب الهولندي رونالد كومان.

وقرر كومان التخلي عن خدمات الرباعي لويس سواريز، صامويل أومتيتي، إيفان راكيتيتش، آرتورو فيدال، وذلك على هامش ثورة  الاحلال والتجديد داخل الفريق الكتالوني، بعد السقوط المدوي أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس الإيطالي، يُصارع أتليتكو مدريد الإسباني من أجل الفوز بخدمات الدولي الاوروغوياني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن سواريز قد انهي اتفاقه مع اليوفي وسيدفع نادي تورينو 3 ملايين بالإضافة إلى 13 متغيرات لبرشلونة من أجل حسم الصفقة.

وأشارت الصحيفة أن هناك عدة عوائق تُعطل إنتقال المهاجم الاوروغوياني إلى السيدة العجوز حتي الآن واهمها عامل اللغة.

حيث أوضحت الصحيفة أن سواريز ينتظر إجتياز إختبار اللغة، وانهاء مشكلة جواز السفر من أجل الرحيل إلى مدينة تورينو لإنهاء إجراءات الإنتقال إلى يوفنتوس.

فيما يُطالب ايضاً المهاجم الأوروغوياني الحصول على راتب العام المتبقي في تعاقده مع برشلونة من أجل إنهاء مشكلة الرحيل، وهو ما لاقي رفض تام من قبل جوزيب بارتوميو.

يذكر أن تعاقد سواريز رفقة برشلونة ينتهي في صيف عام 2021, ويملك اللاعب بند في عقده يسمح له بالتجديد التلقائي لعام إيضافي في حال المشاركه في 60% من إجمالي مباريات برشلونة خلال بطولة الليجا في الموسم الجديد.

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