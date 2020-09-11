الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي شاهد - بادجي يسجل هدفًا عالميًا في شباك الإسماعيلي الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:03 م Advertisements Advertisements سجل أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي الهدف الثاني لفريقه أمام الإسماعيلي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم. أخبار تهمك عاجل - تحرك جديد من الأهلي بشأن قضية صالح جمعة منذ ساعة الا ربع خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة الموسم منذ ساعة و 18 دقيقة الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم بشكل نهائي منذ حوالي 5 ساعات آخر تطورات قضية صالح جمعة بعد حادثة الزمالك منذ ساعة و نصف الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق منذ حوالي 5 ساعات انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء منذ ساعتين و 45 دقيقة "التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات منذ يوم عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية منذ حوالي 22 ساعة تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي منذ حوالي 14 ساعة 6 نجوم مرشحين لتدعيم 4 مراكز في برشلونة منذ أقل من ساعتين عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة منذ حوالي 7 ساعات أول تعليق من صفقة برشلونة الجديدة منذ ساعتين و 14 دقيقة ريال مدريد يُسابق الزمن للتعاقد مع بديل كاسيميرو منذ حوالي 3 ساعات أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة منذ حوالي 7 ساعات بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي منذ حوالي 11 ساعة عاجل.. السيسي يهنئ ملك البحرين على خطوة السلام منذ أقل من ساعتين