تعرف على موعد مباراتي الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أمس الخميس، المواعيد الجديدة لمباريات الدور نصف النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية.









ووافق الكاف على تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية لتقام في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، بعدما كان مقررًا إقامة مباريات الذهاب 25، 26 سبتمبر، ومباريات الإياب 2، 3 أكتوبر.









ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي، والزمالك مع الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يواجه بيراميدز نظيره حوريا كوناكري الغيني، ونهضة بركان مع حسنية أغادير في نصف نهائي الكونفيدرالية.









موعد مباراتي الأهلي ضد الوداد المغربي:





ويلتقي الأهلي نظيره الوداد المغربي في نصف النهائي الإفريقي، على أن تكون مباراة الذهاب بالمغرب أحد يومي 17 – 18 أكتوبر المقبل، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومي 23، 24 من الشهر نفسه.









كما حدد كاف يوم ٦ نوفمبر القادم موعدًا للمباراة النهائية لدوري الأبطال دون أن يحدد مكان إقامتها.