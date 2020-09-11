التعليم: التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب في العام الدراسي الجديد (فيديو)

Advertisements

قال رضا حجازي نائب وزير التعليم، إن البرامج التعليمية لم تعد رفاهية والحلقة في التليفزيون 45 دقيقة تعادل 4 حصص مدرسية، مؤكدا أن ما يقدم في التليفزيون مكمل لما يتلقاه الطالب في المدرسة.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق واسرار" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن الحصص في المدارس بها وقت ضائع في تسجيل الغياب وغيره.



وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم، على أن الحصص التي يتلقاها الطالب في المدرسة لن تكون شرح دروس وإنما تطبيقات لما سمعه في التليفزيون



ولفت إلى أنه تم توزيع الحلقات على البرامج وسيتم إعادتها أكثر من مرة ومن لم يتمكن من سماعها عبر شاشة التليفزيون يمكنه سماعها من التلفزيون.



وأضاف أن هناك حصة للتربية الرياضية خلال اليومين الذي يذهب فيهما الطالب للمدرسة على أن يذهب لمراكز الشباب والرياضي باقي أيام الأسبوع وذلك تحت متابعة مدرس التربية الرياضية.



وأشار رضا حجازي نائب وزير التعليم، إلى أن مادة التربية الرياضية ستصبح مادة نجاح ورسوب في العام الدراسي الجديد.



وفي وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم عدة قرارات هامة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم لإعلان تفاصيل العام الدراسى الجديد.



- المرحلة الثانوية يحضر الطلاب يومان.

- فى الإعدادية يومان لكل صف دراسى.

- الرابع حتى السادس الابتدائى يومان للمدرسة ذات الفترة الواحدة.

- 3أيام حضور للمدرسة ذات الفترتين.

- رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى المدرسة ذات الفترة الواحدة يذهب الطلاب 4 أيام.

- المدرسة ذات الفترتين 3 أيام حضور فقط.

- سيتاح الجدول النهائى لتنظيم الحضور حسب المدرسة.

- الثانوية العامة امتحاناتها إلكترونية العام المقبل.

- الامتحان يعقد من خلال 4 نماذج امتحانية.

- تصميم الامتحان من خلال بنوك أسئلة.

- سيكون نفس درجة الصعوبة للقضاء على الغش.

- إتاحة فرصتين للامتحان للطلاب فى الثانوية العامة أولها فى يوينو والثانية فى أغسطس.

- سيتم احتساب المجموع الأعلى للطلاب.

- لن يحصل طالب على الدرجات النهائية.

- لا مساس بمجموع الثانوية أو تنسيق الجامعات.

- التشغيل قائم للعام الدراسي المقبل 2020،2021 علمى علوم ورياضيات.

- إتاحة منصات تعلم إلكترونية للطلاب لشرح المناهج ايام الحضور من المنازل.

- المرحلة الابتدائية الاعتماد على معلم الفصل الذى يعتمد المنهج على تنمية مهارات الطلاب.

- الصفوف من الرابع حتى السادس الوسيلة الأساسية فى التعلم القنوات التعليمية.

- وسائل مساعدة أخرى منصة البث المباشر وأدمودو والمنصة الإلكترونية.

- تعظيم مجموعات التقويم فى المدارس وايراداتها تذهب للمعلم والمدرسة.

- عودة هيبة المدرسة والمعلم.

- لا عودة للدورس الخصوصية.

- بدء الدراسة فى المدارس الدولية 15 سبتمبر الجارى.

- بدء الدراسة فى المدارس الحكومية والعربى 17 أكتوبر.