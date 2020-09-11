التعليم: التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب في العام الدراسي الجديد (فيديو)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:05 م
رضا حجازي نائب وزير التعليم
رضا حجازي نائب وزير التعليم
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال رضا حجازي نائب وزير التعليم، إن البرامج التعليمية لم تعد رفاهية والحلقة في التليفزيون 45 دقيقة تعادل 4 حصص مدرسية، مؤكدا أن ما يقدم في التليفزيون مكمل لما يتلقاه الطالب في المدرسة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق واسرار" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن الحصص في المدارس بها وقت ضائع في تسجيل الغياب وغيره.

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم، على أن الحصص التي يتلقاها الطالب في المدرسة لن تكون شرح دروس وإنما تطبيقات لما سمعه في التليفزيون

ولفت إلى أنه تم توزيع الحلقات على البرامج وسيتم إعادتها أكثر من مرة ومن لم يتمكن من سماعها عبر شاشة التليفزيون يمكنه سماعها من التلفزيون.

وأضاف أن هناك حصة للتربية الرياضية خلال اليومين الذي يذهب فيهما الطالب للمدرسة على أن يذهب لمراكز الشباب والرياضي باقي أيام الأسبوع وذلك تحت متابعة مدرس التربية الرياضية.

وأشار رضا حجازي نائب وزير التعليم، إلى أن مادة التربية الرياضية ستصبح مادة نجاح ورسوب في العام الدراسي الجديد.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم عدة قرارات هامة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم لإعلان تفاصيل العام الدراسى الجديد.

- المرحلة الثانوية يحضر الطلاب يومان.
- فى الإعدادية يومان لكل صف دراسى.
- الرابع حتى السادس الابتدائى يومان للمدرسة ذات الفترة الواحدة.
- 3أيام حضور للمدرسة ذات الفترتين.
- رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى المدرسة ذات الفترة الواحدة يذهب الطلاب 4 أيام.
- المدرسة ذات الفترتين 3 أيام حضور فقط.
- سيتاح الجدول النهائى لتنظيم الحضور حسب المدرسة.
- الثانوية العامة امتحاناتها إلكترونية العام المقبل.
- الامتحان يعقد من خلال 4 نماذج امتحانية.
- تصميم الامتحان من خلال بنوك أسئلة.
- سيكون نفس درجة الصعوبة للقضاء على الغش.
- إتاحة فرصتين للامتحان للطلاب فى الثانوية العامة أولها فى يوينو والثانية فى أغسطس.
- سيتم احتساب المجموع الأعلى للطلاب.
- لن يحصل طالب على الدرجات النهائية.
- لا مساس بمجموع الثانوية أو تنسيق الجامعات.
- التشغيل قائم للعام الدراسي المقبل 2020،2021 علمى علوم ورياضيات.
- إتاحة منصات تعلم إلكترونية للطلاب لشرح المناهج ايام الحضور من المنازل.
- المرحلة الابتدائية الاعتماد على معلم الفصل الذى يعتمد المنهج على تنمية مهارات الطلاب.
- الصفوف من الرابع حتى السادس الوسيلة الأساسية فى التعلم القنوات التعليمية.
- وسائل مساعدة أخرى منصة البث المباشر وأدمودو والمنصة الإلكترونية.
- تعظيم مجموعات التقويم فى المدارس وايراداتها تذهب للمعلم والمدرسة.
- عودة هيبة المدرسة والمعلم.
- لا عودة للدورس الخصوصية.
- بدء الدراسة فى المدارس الدولية 15 سبتمبر الجارى.
- بدء الدراسة فى المدارس الحكومية والعربى 17 أكتوبر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجاح مادة رسوب التعليم التربية الرياضية

أخبار تهمك

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تحرك جديد من الأهلي بشأن قضية صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يهنئ ملك البحرين على خطوة السلام

منذ أقل من ساعتين

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من صفقة برشلونة الجديدة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

6 نجوم مرشحين لتدعيم 4 مراكز في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم بشكل نهائي

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات قضية صالح جمعة بعد حادثة الزمالك

منذ ساعة و نصف

ريال مدريد يُسابق الزمن للتعاقد مع بديل كاسيميرو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 22 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة الموسم

منذ ساعة و 19 دقيقة

انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"التعليم" تشدد على المديريات بضرورة الإلتزام بنسب حضور الطلاب كشرط لدخول الامتحان

شكل العام الدراسي الجديد.. 15 قرارا من وزير التعليم (تعرف عليهم)

بالتفاصيل.. التعليم تعلن أيام الحضور في المدارس وشكل العام الدراسي الجديد

الطفل مهند: قدمت مقترح مادة "القيم واحترام الآخر" لتعرض أصدقائي للتنمر (فيديو)

بعد عودته.. كيف سيكون شكل نظام التحسين في الثانوية؟

"التعليم" تعلن عن وظائف للمعلمين والمعلمات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:50 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء

07:32 م

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

03:05 م

عاجل.. السيسي يهنئ ملك البحرين على خطوة السلام

08:22 م

6 نجوم مرشحين لتدعيم 4 مراكز في برشلونة

08:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟