كارثة.. تفاصيل تحرش ممرض بفتاة مشتبه بإصابتها بكورونا في مستشفى بالدقي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت التحقيقات عن تفاصيل واقعة تحرش ممرض في إحدى مستشفيات الدقي، بمريضة، لديها اشتباه بفيروس كورونا.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم، ويدعى "عم.م"، 23 سنة، متزوج، ويعمل ممرض في مستشفى معروفة بالدقي، وأثناء ذهاب فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، لتلقي العلاج اللازم، بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا، تحرش بها.

وأوضحت الفتاة، أن الممرض المذكور، لمس أعضائها الحساسة بطريقة مريبة، فاستغاثت، وعندما خرجت من المستشفى توجهت، أمس، إلى قسم الشرطة، وحررت محضرا ضده، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

كان قسم شرطة الدقي، تلقى بلاغا من فتاة تتهم ممرض بإحدى المستشفيات بالتحرش بها، وتمكن رجال الأمن من ضبطه وتحرير محضر بالواقعة.

وكشفت تحريات المقدم هاني الحسيني، رئيس مباحث الدقي، أن الواقعة حدثت أثناء تلقي الفتاة العلاج نظرا للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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حوادث الفجر تحرش ممرض بفتاة مصابة بكورونا بوابة الفجر الفجر

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