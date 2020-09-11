الباز عن اتفاقية السلام بين إسرائيل والبحرين: "رحم الله الرئيس السادات" (فيديو)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:51 م
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
شيماء حسن
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قال الإعلامي محمد الباز، في تعليقه عن اتفاقية السلام المعلن اليوم الجمعة بين مملكة البحرين وإسرائيل "علينا أن نترحم على الرئيس السادات ونقرأ له الفاتحة".

وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة: "رحم الله الرئيس السادات، علينا أن نقرا الفاتحة للرئيس السادات ونقف بالإعجاب والتقدير الشديد له لأنه عندما تفاوض مع اسرائيل كان يجلس من منطق الأرض مقابل السلام والآن هناك استثمارات هي التي تحكم ورغبة أن يعيش العالم في سلام".

وتابع "كنت أتمنى الموقف يكون خلاف ذلك نوعا ما، خاصة أن هناك البعض لا يرتاحون لهذه الاتفاقية، ولكن في النهاية لا أحد يقول لا للسلام"، موجهًا رسالة إلى الفلسطينيين "بلاش تضيعوا فرص اكتر من كده مصر فتحت طريق والأردن بعدها ثم الإمارات والبحرين، والخطاب العنتري والحماسي الأجوف لن يصل إلى نتيجة".

وتساءل الباز "هل تكون السعودية هي الدولة العربية القادمة لتوقيع اتفاقية سلام مع اسرائيل، كل شيء جائز في عالم السياسية وشكل السلام بين السعودية وإسرائيل له وضع آخر بسبب قدسية المكان".

وكان تلقى ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا اليوم من فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة رئيس وزراء دولة إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وأكد ملك البحرين خلال الاتصال على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل، كخيار استراتيجي، وفقًا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز السلم الدولي.

وخلال المكالمة وجّه الرئيس الأمريكي الدعوة لمملكة البحرين للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاقية السلام التي ستقام في البيت الأبيض بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة إسرائيل في 15 سبتمبر الجاري.

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السلام البحرين الإعلامي محمد الباز اسرائيل

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