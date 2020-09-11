غرق شخصين ونجاة 3 أخرين بمصيف "بلطيم" في كفر الشيخ

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حصد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حالتي غرق لشخصين وإنقاذ ثلاثة آخرين، وتم نقلهم جميعا لمستشفي البرلس المركزي وايداع الجثتين مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة.



وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى برج البرلس، بوصول 5 أشخاص للمستشفى بينهم جثتين و3 مصابين، اثر تعرضهم للغرق في مصيف بلطيم.



بالانتقال والفحص تين أن الجثتين لكل من: "شادي شهاب الدين"، 3 أعوام، والثانية لـ"معتز عبد الستار" 19 عامًا، وجري إيداعهما بمشرحة مستشفى البرلس المركزي، فيما تم إنقاذ كل من: "محمد أنور سعد" 25 عامًا، أشرف مجدي عبد الله، 18 عامًا، وسامح عاطف السيد جاد 17 عامًا، وجاري تقديم الاسعافات اللازمة لهم.



جدير بالذكر أن حالات الغرق بمصيف بلطيم قد ارتفعت مؤخرا مما أدى إلي حالة غضب وسط الأهالي واطلقوا عليه مصيف "الموت" لإزدياد حالات الغرق، فضلا عن أنه من المفترض أن يكون المصيف مغلق بقرار من رئاسة الوزراء ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا وهو مالم يتم تتفيذه.

