مبادرة رواد النيل تشارك في المؤتمر الدولي لإدارة التكنولوجيا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:46 م
مبادرة رواد النيل
مبادرة رواد النيل
الفجر الاقتصادي
Advertisements

تشارك مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بعد غد الأحد في المؤتمر الدولي لإدارة التكنولوجيا والذي تستضيفه مصر لأول مرة تحت رعاية وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي وتنظمه الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا ومقرها الولايات المتحدة.


وقالت الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل في تصريحات لها اليوم إن المبادرة تشارك في المؤتمر بثلاثة أوراق بحثية في مجالات البيئة الداعمة لريادة الأعمال والتحول الرقمي واستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المجال الزراعي.


يشار إلى أن مصر تستضيف هذا المؤتمر الدولي لأول مرة، حيث يعقد المؤتمر سنويا في أحدى العواصم الكبرى في العالم، ويشارك فيه باحثين وخبراء دوليين في مجال إدارة التكنولوجيا من مختلف انحاء العالم، ويعقد هذا العام في جامعة النيل الاهلية .

 وكان من المقرر أن يتم تنظيم المؤتمر في أبريل الماضي، لكن تم تأجيله بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا في العالم، وسيجري عقده عبر تقنية الفيديوكونفرانس ويستمر لمدة 5 أيام

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل - تحرك جديد من الأهلي بشأن قضية صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يُسابق الزمن للتعاقد مع بديل كاسيميرو

منذ حوالي 3 ساعات

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم بشكل نهائي

منذ حوالي 5 ساعات

6 نجوم مرشحين لتدعيم 4 مراكز في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السيسي يهنئ ملك البحرين على خطوة السلام

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة الموسم

منذ ساعة و 20 دقيقة

أول تعليق من صفقة برشلونة الجديدة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

آخر تطورات قضية صالح جمعة بعد حادثة الزمالك

منذ ساعة و نصف

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

إعلان الفائزون في المرحلة النهائية من مسابقة "تحدي الزراعة الرقمية".. و"رواد النيل" تتولى تنفيذ أفكارهم

"الاستثمار": إطلاق موقع تقديم طلبات الاشتراك فى مبادرة اختيار 100 شركة ناشئة

وزير الاتصالات يفتتح فعاليات المؤتمر الإقليمي لمؤسسة مجتمع الاتصالات الدولي

وزير الاتصالات يلتقي نظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الماجستير والبكالوريوس بجامعة النيل

وزارة الاتصالات تبحث تعزيز التعاون مع جامبيا في مجال تكنولوجيا المعلومات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:50 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء

07:32 م

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

03:05 م

عاجل.. السيسي يهنئ ملك البحرين على خطوة السلام

08:22 م

6 نجوم مرشحين لتدعيم 4 مراكز في برشلونة

08:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟