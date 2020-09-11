مبادرة رواد النيل تشارك في المؤتمر الدولي لإدارة التكنولوجيا

تشارك مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بعد غد الأحد في المؤتمر الدولي لإدارة التكنولوجيا والذي تستضيفه مصر لأول مرة تحت رعاية وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي وتنظمه الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا ومقرها الولايات المتحدة.





وقالت الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل في تصريحات لها اليوم إن المبادرة تشارك في المؤتمر بثلاثة أوراق بحثية في مجالات البيئة الداعمة لريادة الأعمال والتحول الرقمي واستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المجال الزراعي.





يشار إلى أن مصر تستضيف هذا المؤتمر الدولي لأول مرة، حيث يعقد المؤتمر سنويا في أحدى العواصم الكبرى في العالم، ويشارك فيه باحثين وخبراء دوليين في مجال إدارة التكنولوجيا من مختلف انحاء العالم، ويعقد هذا العام في جامعة النيل الاهلية .

وكان من المقرر أن يتم تنظيم المؤتمر في أبريل الماضي، لكن تم تأجيله بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا في العالم، وسيجري عقده عبر تقنية الفيديوكونفرانس ويستمر لمدة 5 أيام