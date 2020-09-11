43 إصابة جديدة بكورونا في السنغال.. وارتفاع الإجمالي لـ14193 حالة









أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الجمعة، تسجيل 43 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل بذلك إجمالي الإصابات في السنغال منذ الثاني من مارس إلى 14193 إصابة مؤكدة.





وذكرت الإذاعة السنغالية، نقلا عن بيان لوزارة الصحة، أنهالإصابت الـ43 الجديدة جاءت بعد إجراء 1261 فحصا.





وأضافت وزارة الصحة أن 143 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي المتعافين إلى 10350 شخصاً، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى 293 شخصا.. ولا يزال 3549 مصابا يخضعون للعلاج في المشافي، منهم 33 في حالة خطيرة.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.



