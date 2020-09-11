نيلسون سانتوس: اسعي للعودة بالنجوم للدوري الممتاز

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:45 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
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ابدي البرتغالي نيلسون سانتوس المدير الفني لفريق النجوم سعادته بالتواجد في مصر خلال تولية قيادة تدريب نجوم المستقبل.

وقال أن مصر بلد جميلة وأن المصريين يتمتعون بروح جميلة، وانه يامل ان تكون مصر هي بداية انطلاق ناجحة له في عالم تدريب كرة القدم.

وقال انه يعرف الكرة المصرية بشكل جيد، خاصة وأنه سبق له العمل في موزمبيق في نادي فريفيارو ويعرف الكرة الافريقية كما تولي القيادة الفنية للعديد من الأندية أبرزها نادي كوستا دو سول في موزمبيق و خلال تلك الفترة حصد لقب كأس موزمبيق مرة واحدة بالإضافة إلى مركز الوصيف مرتين في منافسات الدوري الموزمبيقي كما قاد النادي للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال نيلسون انه متحمس بشكل كبير لتحقيق نجاح مع نادي النجوم ووجه الشكر لرئيس النادي محمد الطويلة علي منحه هذه الفرصة مشيرا الي ان نادي النجوم لديه مشروع جيد في كرة القدم يعتمد خلاله علي ابناء النادي واصحاب السن الصغيرة من اجل بناء فريق للمستقبل من مواليد 2003 و 2002 وان هدفه انهاء الموسم الحالي في مركز جيد بجدول ترتيب الدوري علي ان يدخل في المنافسة علي العودة للممتاز في الموسم القادم.

واضاف ان مباراة فريقه الودية امام النصر جاءت قوية وصعبة خاصة وان النصر فريق كبير ولديه لاعبين علي خبرات كبيرة علي العكس وجود لاعبين صغار السن في النجوم منهم لاعبين لاول مرة تلعب مع الدرجة الاولي في مباراة بهذه الندية والحماس امام فريق قوي مثل النصر.

مشيرا إلى أن مهمته مع النجوم هو مساعدة اللاعبين الصغار، واعطائهم الخبرات اللازمة التي تجعلهم لاعبين كبار وان النادي ليس لديه اموال لشراء لاعبين كبار ولكن لديه القدورة علي العمل مع اللاعبين الصغار ومساعدتهم علي النجاح .

يئكر أن البرتغالي نيلسون سانتوس يبلغ من العمر 36 سنة و حصل علي العديد من الدراسات في مجال التدريب حصل عليها في البرتغال ورخصة تدريب من الاتحاد الاوروبي، كما سبق له العمل مع مدربين كبار.

واختتم نيلسون تصريحاته بأنه صغير السن، وجاء الي مصر لاداء عمل جيد وانه علي ثقة كبيرة في قدراته وطموحه في النجاح وان تكون مصر نافذه له .

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نيلسون سانتوس النجوم

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