زوجة مخرج شهير واكتشفها محمد كريم.. ما لا تعرفة عن تهاني راشد

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يحتفل نجوم الوسط الفني اليوم 11 سبتمبر بعيد ميلاد الفنانة المبدعة تهاني راشد الذي اشتهرت بأدوارها الرائعة ورسخت اسمها في قلوب الجمهور .



وفي السطور الآتية يعرض "الفجر الفني " معلومات لا تعرفها عن النجمة تهاني راشد .



* اسمها بالكامل تهاني حسن حسنى راشد الشهيرة باسم تهاني راشد، ولدت في 11 سبتمبر 1935 بحى الروضة بمحافظة القاهرة



* رفض والدها بشدة دخولها مجال التمثيل، وحرص على توجيه اهتمامها إلى الدراسة .



* تلقت تعليمها الإبتدائى بمدرسة الراهبات ثم إلتحقت بجامعة القاهرة وتخرجت من كلية الآداب .



* تعشق الفن والتمثيل منذ صغرها، وشاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.



* اكتشفها المخرج محمد كريم وقدمها للسينما بعد أن نشرت إحدى المجلات صورة لها بعد نجاحها في فيلم "دليلة".



* شاركت في الكثير من الأعمال السينمائية منها "سكة سفر وصراع العشاق ، الخدعة الخفية والحسناء واللص ورحلة النسيان وإسماعيل ياسين بوليس سرى وغيرها من الأعمال المتوجة بالنجاح.



* كما شاركت في الكثير من المسلسلات منها "رأفت الهجان والتوأم و بنات أفكارى و قلبى يناديك و مضى. عمرى الأول ، أزهار ، يوميات ونيس وزيزينيا".



* تزوجت من المخرج الراحل محيي العلمي وانجبت ابنة واحدة تدعي "شيرين".