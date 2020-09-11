زوجة مخرج شهير واكتشفها محمد كريم.. ما لا تعرفة عن تهاني راشد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحتفل نجوم الوسط الفني اليوم 11 سبتمبر بعيد ميلاد الفنانة المبدعة تهاني راشد الذي اشتهرت بأدوارها الرائعة ورسخت اسمها في قلوب الجمهور .

وفي السطور الآتية يعرض "الفجر الفني " معلومات لا تعرفها عن النجمة تهاني راشد .

* اسمها بالكامل تهاني حسن حسنى راشد الشهيرة باسم تهاني راشد، ولدت في 11 سبتمبر 1935 بحى الروضة بمحافظة القاهرة 

* رفض والدها بشدة دخولها مجال التمثيل، وحرص على توجيه اهتمامها إلى الدراسة .

* تلقت تعليمها الإبتدائى بمدرسة الراهبات ثم إلتحقت بجامعة القاهرة وتخرجت من كلية الآداب .

* تعشق الفن والتمثيل منذ صغرها، وشاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.

* اكتشفها المخرج محمد كريم وقدمها للسينما بعد أن نشرت إحدى المجلات صورة لها بعد نجاحها في فيلم "دليلة".

* شاركت في الكثير من الأعمال السينمائية منها "سكة سفر وصراع العشاق ، الخدعة الخفية والحسناء واللص ورحلة النسيان وإسماعيل ياسين بوليس سرى وغيرها من الأعمال المتوجة بالنجاح.

* كما شاركت في الكثير من المسلسلات منها "رأفت الهجان والتوأم و بنات أفكارى و قلبى يناديك و مضى. عمرى الأول ، أزهار ، يوميات ونيس وزيزينيا".

* تزوجت من المخرج الراحل محيي العلمي وانجبت ابنة واحدة تدعي "شيرين".

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