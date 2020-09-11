أسعار النفط تفقد 5% من قيمتها خلال تعاملات الأسبوع

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
رويترز
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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط يوم الجمعة مع تراجع سوق الأسهم في تعاملات متقلبة وظل الخام في طريقه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، إذ يتوقع المستثمرون استمرار تخمة في المعروض العالمي إذا زاد ضعف الطلب في ظل تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الدول

 

وتراجع خام برنت خمسة سنتات، أو ما يعادل 0.1 %، إلى 40.01 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأمريكي 14 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 37.44 دولار للبرميل.

والخامان القياسيان منخفضان بما يزيد عن خمسة بالمئة لكل منهما هذا الأسبوع.

كما ارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على عكس التوقعات، إذ عادت مصافي التكرير ببطء إلى العمليات بعد إغلاق مواقع الإنتاج بسبب عواصف في خليج المكسيك ومنطقة أوسع نطاقا.

وفي مؤشر سلبي آخر، بدأ المتعاملون يحجزون ناقلات لتخزين النفط الخام والديزل، في ظل تعثر التعافي الاقتصادي مع استمرار جائحة كوفيد-19.

ومن المرجح أن تُطرح مسألة زيادة المخزونات خلال اجتماع في 17 سبتمبر للجنة مراقبة السوق التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

وتقيد المجموعة الإمدادات لخفض المخزونات لكن محللين يقولون إن الاجتماع سيركز على الأرجح على امتثال الأعضاء بدلا من السعي لتخفيضات أكبر.

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