طائرة الأهلي تتوج ببطولة الدوري

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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توج الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري، بعد التغلب على نظيره فريق طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة، ليحقق اللقب للمرة رقم 32 في تاريخه.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وواصل خلالها الفريق عروضه القوية، بعد أداء مميز من جانب اللاعبين في الاستقبال ودقة الإرسال والإعداد أمام الشبكة، إلى جانب الضربات الساحقة، ليحقق الفريق الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

تقدم الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-16، بعد تميز كبير من جانب اللاعبين عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح وأحمد سعيد، فيما استفاق لاعبو الطلائع في الشوط الثاني الذي حسمه المنافس بنتيجة 23-25. وجاء الشوط الثالث ليشهد عودة قوية للاعبي الأهلي، بعد تألق محمد عادل وعبد الحليم عبو، وأداء مميز من جانب حسام يوسف وأحمد قطب، لينتهي بتقدم الأهلي بنتيجة 25-17، ودخل لاعبو الفريق الشوط الرابع بنية ظاهرة في الفوز وحسم اللقاء واللقب، وتفوق محمد معوض وأحمد عبد العال، لينتهي الشوط بفوز الفريق بنتيجة 25-18.

وبهذه النتيجة نجح الفريق في حسم بطولة الدوري بشكل رسمي قبل مباراته الأخيرة أمام الزمالك في الجولة المقبلة، التي أصبحت تحصيل حاصل.

وجاء الفوز بلقب بطولة الدوري بعد أن كان الفريق قد نجح في وقت سابق في الفوز بلقب البطولة العربية للأندية ، فيما ما زال ينافس على بطولة كأس مصر.

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