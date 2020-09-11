عاجل - تحرك جديد من الأهلي بشأن قضية صالح جمعة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:30 م
صالح جمعة
صالح جمعة
علي نبوي
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كلف النادي الأهلي محمد فتحي،  المشرف العام على الشئون القانونية بالنادي، بالحضور مع صالح جمعة، لاعب الفريق ‏الأول للكرة، خلال التحقيقات التي جرت معه اليوم بأحد أقسام الشرطة، بعد حادث التصادم غير المقصود ‏بسيارته، والذي تسبب في إحداث بعض التلفيات بسيارتين عن طريق الخطأ.‏

وحرص مسئولو النادي على متابعة كل الإجراءات التي تمَّت مع صالح جمعة، وذلك خلال ‏الاتصالات التي جرت مع الإدارة القانونية بالنادي، والاطمئنان على موقف اللاعب.‏

وتحرك الأهلي من اللحظة الأولى في الأزمة، وأوفد محمد فتحي من الإدارة ‏القانونية للحضور مع اللاعب.

وكان قسم قصر النيل، قام بحجز اللاعب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تسببه في صدام بين سيارتين بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

وحرصت قوات الشرطة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، على معاينة مكان الحادث عقب تلقيه إخطار، تبين خلالع تهشم السيارتين دون إصابات.

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قضية صالح صالح جمعة الزمالك الأهلي

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