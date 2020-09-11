عاجل - تحرك جديد من الأهلي بشأن قضية صالح جمعة

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كلف النادي الأهلي محمد فتحي، المشرف العام على الشئون القانونية بالنادي، بالحضور مع صالح جمعة، لاعب الفريق ‏الأول للكرة، خلال التحقيقات التي جرت معه اليوم بأحد أقسام الشرطة، بعد حادث التصادم غير المقصود ‏بسيارته، والذي تسبب في إحداث بعض التلفيات بسيارتين عن طريق الخطأ.‏





وحرص مسئولو النادي على متابعة كل الإجراءات التي تمَّت مع صالح جمعة، وذلك خلال ‏الاتصالات التي جرت مع الإدارة القانونية بالنادي، والاطمئنان على موقف اللاعب.‏





وتحرك الأهلي من اللحظة الأولى في الأزمة، وأوفد محمد فتحي من الإدارة ‏القانونية للحضور مع اللاعب.



