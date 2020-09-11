نائب وزير التعليم يشد بسيدة القطار: معلمو مصر بخير (فيديو)

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أشد رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالسيدة صفية أبو العزم الشهيرة بـ "سيدة القطار" بعد دفاعها عن أحد أفراد القوت المسلحة من ركاب القطار القاهرة - المنصورة بعد قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حقه.



وأضاف"حجازي"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أنه حاول الاتصال بها حتى يقوم بتهنئتها ولكنها لم ترد، ووصفها أنها المعلم الإنسان.



وكشف رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يزورها الأحد المقبل في مدرستها، وسيتم دراسة حالتها كمواقف وقدوة للأخلاق وسيتم عقد ندوة عن كيفية تنمية القيم داخل نفوس الطلاب مع تكريمها.



وفي وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم عدة قرارات هامة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم لإعلان تفاصيل العام الدراسى الجديد.



- المرحلة الثانوية يحضر الطلاب يومان.

- فى الإعدادية يومان لكل صف دراسى.

- الرابع حتى السادس الابتدائى يومان للمدرسة ذات الفترة الواحدة.

- 3أيام حضور للمدرسة ذات الفترتين.

- رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى المدرسة ذات الفترة الواحدة يذهب الطلاب 4 أيام.

- المدرسة ذات الفترتين 3 أيام حضور فقط.

- سيتاح الجدول النهائى لتنظيم الحضور حسب المدرسة.

- الثانوية العامة امتحاناتها إلكترونية العام المقبل.

- الامتحان يعقد من خلال 4 نماذج امتحانية.

- تصميم الامتحان من خلال بنوك أسئلة.

- سيكون نفس درجة الصعوبة للقضاء على الغش.

- إتاحة فرصتين للامتحان للطلاب فى الثانوية العامة أولها فى يوينو والثانية فى أغسطس.

- سيتم احتساب المجموع الأعلى للطلاب.

- لن يحصل طالب على الدرجات النهائية.

- لا مساس بمجموع الثانوية أو تنسيق الجامعات.

- التشغيل قائم للعام الدراسي المقبل 2020،2021 علمى علوم ورياضيات.

- إتاحة منصات تعلم إلكترونية للطلاب لشرح المناهج ايام الحضور من المنازل.

- المرحلة الابتدائية الاعتماد على معلم الفصل الذى يعتمد المنهج على تنمية مهارات الطلاب.

- الصفوف من الرابع حتى السادس الوسيلة الأساسية فى التعلم القنوات التعليمية.

- وسائل مساعدة أخرى منصة البث المباشر وأدمودو والمنصة الإلكترونية.

- تعظيم مجموعات التقويم فى المدارس وايراداتها تذهب للمعلم والمدرسة.

- عودة هيبة المدرسة والمعلم.

- لا عودة للدورس الخصوصية.

- بدء الدراسة فى المدارس الدولية 15 سبتمبر الجارى.

- بدء الدراسة فى المدارس الحكومية والعربى 17 أكتوبر.