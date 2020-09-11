بهدف معلول.. الأهلي يحسم الشوط الأول لصالحه أمام الإسماعيلي

أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام الإسماعيلي متقدما بهدف دون رد في المباراة المقامة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





بدأ اللقاء قويا منذ الدقيقة الأولى وظهرت نوايا كلا الفريقين في تسجيل هدف مبكر.





وفي الدقيقة الثالثة حصل السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي على ركلة جزاء بعد عرقلته من محمد مجدي حارس الإسماعيلي لم يتردد محمود عاشور حكم المباراة في احتسابها وأكد قراره بعد الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد "VAR" ليسدد الركلة علي معلول ويضع الكرة داخل الشباك مسجلًا الهدف الأول للفريق الأحمر في المباراة.





بعد الهدف الأول للأهلي مرر أسامة إبراهيم كرة عرضية زاحفة لم يستغلها محمد الشامي الاستغلال الأمثل وسدد الكرة بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي حارس الأهلي.





ومع حلول الدقيقة ١٩ احتسب محمود عاشور حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي لكنه تراجع بعد اللجوء لتقنية الفيديو المساعد.





وسدد أسامة إبراهيم كرة قوية في الدقيقة ٢٣ لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس الأهلي.





وأهدر شيلونجو فرصة هدف التعادل للدراويش في الدقيقة ٢٧ بعد تلقيه تمريرة متقنة من عبد الرحمن مجدي لكن تسديدة اللاعب الناميبي مرت بحوار مرمى الفريق الأحمر.





واحتسب محمود عاشور ركلة جزاء لصالح الإسماعيلي في الدقيقة ٤١ بعدما لمس الكرة ليد رامي ربيعة ، ويضيعها عمر الوحش قائد الدراويش.





ومرت الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط لينتهي بتقدم الأهلي بهدف دون رد.



