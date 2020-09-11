بهدف معلول.. الأهلي يحسم الشوط الأول لصالحه أمام الإسماعيلي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام  الإسماعيلي متقدما بهدف دون رد في المباراة المقامة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء قويا منذ الدقيقة الأولى وظهرت نوايا كلا الفريقين في تسجيل هدف مبكر.

وفي الدقيقة الثالثة حصل السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي على ركلة جزاء بعد عرقلته من محمد مجدي حارس الإسماعيلي لم يتردد محمود عاشور حكم المباراة في احتسابها وأكد قراره بعد الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد "VAR" ليسدد الركلة علي معلول ويضع الكرة داخل الشباك مسجلًا الهدف الأول للفريق الأحمر في المباراة.

بعد الهدف الأول للأهلي مرر أسامة إبراهيم كرة عرضية زاحفة لم يستغلها محمد الشامي الاستغلال الأمثل وسدد الكرة  بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي حارس الأهلي.

ومع حلول الدقيقة ١٩ احتسب محمود عاشور حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي لكنه تراجع بعد اللجوء لتقنية الفيديو المساعد.

وسدد أسامة إبراهيم كرة قوية في الدقيقة ٢٣ لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس الأهلي.

وأهدر شيلونجو فرصة هدف التعادل للدراويش في الدقيقة ٢٧ بعد تلقيه تمريرة متقنة من عبد الرحمن مجدي لكن تسديدة اللاعب الناميبي مرت بحوار مرمى الفريق الأحمر.

واحتسب محمود عاشور ركلة جزاء لصالح الإسماعيلي في الدقيقة ٤١ بعدما لمس الكرة ليد رامي ربيعة ، ويضيعها عمر الوحش قائد الدراويش.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط لينتهي بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معلول الدوري المصري الأهلي الإسماعيلي

أخبار تهمك

6 نجوم مرشحين لتدعيم 4 مراكز في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة الموسم

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

آخر تطورات قضية صالح جمعة بعد حادثة الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يهنئ ملك البحرين على خطوة السلام

منذ أقل من ساعتين

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من صفقة برشلونة الجديدة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تحرك جديد من الأهلي بشأن قضية صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يُسابق الزمن للتعاقد مع بديل كاسيميرو

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 22 ساعة

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم بشكل نهائي

منذ حوالي 5 ساعات

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ يوم

انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأهلي يتقدم على الطلائع بهدف "أزارو" في الشوط الأول

معلول يقود الأهلي لفوز قاتل على طلائع الجيش في الدوري المصري

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي والإسماعيلي

الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الإسماعيلي

الأهلي لا يرحم.. المقاصة الضحية التاسعة

الأهلي يتقدم على طنطا في الشوط الأول بهدف حسين الشحات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:50 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء

07:32 م

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

03:05 م

عاجل.. السيسي يهنئ ملك البحرين على خطوة السلام

08:22 م

6 نجوم مرشحين لتدعيم 4 مراكز في برشلونة

08:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟