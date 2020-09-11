التعليم: الجلوس في المدرسة علي هيئة الشطرنج (فيديو)

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قال رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن درجة كثافة الفصول خلال العام الدراسي الجديد هي الحاكم في التواجد بالمدرسة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة أن حضور الطفل من مرحلة التمهيدي حتى الصف الثالث الابتدائي ستكون 4 أيام فقط في العام الداراسي الجديد ثم يتم زيادة عدد ساعات اليوم الفصل من خلال عدد الحصص.



وكشف رضا حجازي أنه بالنسبة لصفوف الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي أن المسافة الفاصلة بين كل طالب وآخر متر ونصف أو نحو متر والجلوس على هيئة الشطرنج، وسيتم اللجوء لمشاهدة البرامج التعليمية في القنوات التلفزيونية من أجل استكمال المنظومة التعليمية للطالب.



وفي وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم عدة قرارات هامة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم لإعلان تفاصيل العام الدراسى الجديد.



- المرحلة الثانوية يحضر الطلاب يومان.

- فى الإعدادية يومان لكل صف دراسى.

- الرابع حتى السادس الابتدائى يومان للمدرسة ذات الفترة الواحدة.

- 3أيام حضور للمدرسة ذات الفترتين.

- رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى المدرسة ذات الفترة الواحدة يذهب الطلاب 4 أيام.

- المدرسة ذات الفترتين 3 أيام حضور فقط.

- سيتاح الجدول النهائى لتنظيم الحضور حسب المدرسة.

- الثانوية العامة امتحاناتها إلكترونية العام المقبل.

- الامتحان يعقد من خلال 4 نماذج امتحانية.

- تصميم الامتحان من خلال بنوك أسئلة.

- سيكون نفس درجة الصعوبة للقضاء على الغش.

- إتاحة فرصتين للامتحان للطلاب فى الثانوية العامة أولها فى يوينو والثانية فى أغسطس.

- سيتم احتساب المجموع الأعلى للطلاب.

- لن يحصل طالب على الدرجات النهائية.

- لا مساس بمجموع الثانوية أو تنسيق الجامعات.

- التشغيل قائم للعام الدراسي المقبل 2020،2021 علمى علوم ورياضيات.

- إتاحة منصات تعلم إلكترونية للطلاب لشرح المناهج ايام الحضور من المنازل.

- المرحلة الابتدائية الاعتماد على معلم الفصل الذى يعتمد المنهج على تنمية مهارات الطلاب.

- الصفوف من الرابع حتى السادس الوسيلة الأساسية فى التعلم القنوات التعليمية.

- وسائل مساعدة أخرى منصة البث المباشر وأدمودو والمنصة الإلكترونية.

- تعظيم مجموعات التقويم فى المدارس وايراداتها تذهب للمعلم والمدرسة.

- عودة هيبة المدرسة والمعلم.

- لا عودة للدورس الخصوصية.

- بدء الدراسة فى المدارس الدولية 15 سبتمبر الجارى.

- بدء الدراسة فى المدارس الحكومية والعربى 17 أكتوبر.