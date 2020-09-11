قبل مواجهة الأهلي.. تعرف على طاقم تدريب الوداد المغربي بعد إقالة جاريدو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي إقالة المدرب الاسباني خوان كارلوس جاريدو من تدريب الفريق قبل مواجهة النادي الأهلي فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.


ومن المقرر أن يلاقي نادي الوداد البيضاوي نظيره الأهلي نهاية هذا الشهر ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا فى العاصمة المغربية.


وأعلن النادي المغربي تعيين المدرب ميخيل غاموندي مدير فني للفريق ومعه المساعد الأول سعد كرمان والمساعد الثاني طارق شهاب بالإضافة إلى المعد البدني دجيمي فيولس.


يذكر أن مباراة الإياب بين نادي الوداد البيضاوي المغربي أمام نظيره الأهلي ستكون فى الشهر المقبل على ملعب السلام الدولي بمدينة القاهرة.

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