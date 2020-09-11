مصور واقعة القطار يفجر مفاجأة جديدة عن الكمسري

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد شادي محمود بلال، مصور واقعة القطار الشهيرة، أنه صور الواقعة بالصدفة، مشددًا على أنه لم يكن على معرفة مسبقة بالسيدة صفية أبو العزم أو المجند.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور"، أن المحصل سأل المجند عن التذكرة بعد انطلاق القطار بنحو 5 دقائق، متابعًا: "ناديت عليه وسألته عن تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير ارتداء الكمامة في جميع وسائل النقل، فرد عليّ وقال سيبك من الكلام ده خالص". 

وتابع، أن رئيس القطار سأل المجند عن التذكرة، وطلب منه خلع الكمامة: "لما قاله كده بدأت أصور الواقعة عشان الدخلة كانت ناشفة، والمجند كان بيفتش جيبه وشنطته عشان الفلوس، ورئيس القطار قاله لو مش معاك هنسلمك للشرطة العسكرية".

وأردف: "رئيس القطار قاله قوم تعالى ومتخليش الأفيونة تطلع عليه، وللأسف مكنش عنده فطنة التعامل مع الناس، ومكنش ينقع يقول حاجة زي كده، ومسك العسكري من ايده وقاله الدنيا هتتقلب على دماغك، وحط ايده على كتفك وقاله حاسب النجوم، ومتدخلتش عشان الموضوع ميكبرش".

وأشار، إلى أنه فضل استكمال التصوير لتوثيق الواقعة بدلًا من الدفاع عن المجند، حتى لا يستغلها الإعلام المعادي في إدعاء أن مجندًا تابعًا للقوات المسلحة اعتدى على موظف أثناء أداء عمله، مستطردًا: "فضلت أهدي الفيديو للرئيس السيسي".


وفي سياق متصل، قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن وزارة الدفاع تدفع خمسة ونصف مليون جنيه، سنويًا مقدمًا، ثمن تذاكر القوات المسلحة،مشددًا على أنه سوف يصدر تعليماته لكمسرية القطارات بعدم سؤال كافة من يرتدى زى القوات المسلحة عن تذاكرهم.

وأضاف " الوزير "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أرتدى الزى العسكرى، على مدى 44 عامًا، ويعلم تمامًا قيمتها، مستنكرًا ما تعرض له أحد أبطال القوات المسلحة على يد كمسرى غير مسئول ورئيس قطار غير صالح،وتابع:" 44 سنة وأنا لابس البدلة العسكرية واعرف قيمتها كويس ما أثر فى بشدة الموقف المنضبط لبطل القوات المسلحة..رئيس القطار مينفعش يبقا رئيس قطار".

ولفت وزير النقل، إلى أنه تأثر كثيرًا، بموقف سيدة القطار صفية أبو العزم، وتابع: "هى من بادرت وتصرفت بشكل سريع عندما شعرت أن أبن من أبنائها وجندى يتعرض لهذا الموقف.. هى أم وأخت عظيمة من عظيمات الشعب المصرى.. وكل كلمة من كلامها يدرس وصفحة فى كتاب الوطنية ومواقف مشرف.. ست متربية كويس جدًا".

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