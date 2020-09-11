محمد موسى: افتتاح 130 مسجدا فضح كذب العملاء (فيديو)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:06 م
الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
شيماء حسن
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قال الإعلامي محمد موسى، إن الدولة ماضية في طريقها ولن يؤثر عليها ما تبذله الجماعات الإرهابية لنشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام، مشيرًا إلى أن الدولة قامت ببناء العديد من المساجد خلال الفترة الماضية عكس ما يروجه الإعلام الخائن بشأن هدم المساجد.

وأضاف "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" اليوم الجمعة: "جماعة الإخوان الإرهابية نشرت صور لإزالات مساجد بنيت على أراض مغتصبة، وادعت لجانها أنّ هدم المساجد حرب على الدين، والحقيقة كان رد الدولة متمثلة في وزارة الأوقاف قويا وحاسما، إذ نشرت الوزارة عددا المساجد التي بنتها خلال الأعوام الأخيرة والتي بلغت 1200 مسجد جديد".

وتابع "كما تم افتتاح 314 مسجدا جديدا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، واليوم تم افتتاح (130) منها (34) مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و(96) مسجدًا بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف الوزارة، ليكشف كذب العملاء الخونة".

وفي تصريحات سابقة أكد محمد موسى، أن مؤسسات الدولة حريصة على رفعة الدين الإسلامي عكس ما يروجه الإعلام العميل من دولتي تركيا وقطر بشأن هدم المساجد.

وأضاف "الدولة ردت على شائعات الجماعة الإرهابية بشكل عملي اليوم بعد افتتاح 130 مسجدا".

وتابع: "يا خرفان المرشد يا كدابين، محمد يا ناصر يا طبال، معتز مطر يا كداب، أنتم أبعد ناس عن الإسلام اللي بتاجروا بيه".

واستطرد "المواطنين تأكدوا اليوم بالصوت والصورة من كذب الشائعات المضللة والمغرضة التي تبثها منصات الجماعة الإرهابية يوميا من أجل زرع السموم في جوف أبناء الوطن ضد القيادة السياسية".

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مسجد العملاء الاخوان الإعلامي محمد موسى

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