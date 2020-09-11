ضبط عاملين لسرقتهما مهمات لهيئة السكك الحديدية بسوهاج

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:05 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي عاملين بتهمة سرقة مهمات مصلحية تابعة لهيئة السكك الحديدية بسوهاج.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاملان – مقيمان بسوهاج) لقيامهما بسرقة مهمات مصلحية تابعة لهيئة السكك الحديدية من داخل مخزن الدريسة بسوهاج وزنت حوالى (1700 كيلو جرام)،

وقد اعترفا بإرتكاب واقعة السرقة بقصد بيع المسروقات والتربح من بيعها، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات بمنزل أحدهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



اضطلعت أجهزة وزارة الداخلة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

وقامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (1564) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (11937) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

وأسفرت جهودها في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية) عن ضبط (378) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

وأسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط (6 قضايا متنوعة).

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (142) قضية في مجال "الضرائب العامة والقيمة المضافة، مخالفات الجمارك، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين ولجان فحص ".

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

وأسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1329) قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).

الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية


وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (17) قضية "مطبوعات، مصنفات سمعية، سمعية بصرية".

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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