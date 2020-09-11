حسن الرداد وأمينة خليل مع عثمان ابو لبن وأحمد السبكي مع الجمهور

Advertisements







رصدت عدسة "الفجر الفني" عدد من الصور لفريق عمل فيلم 'توأم روحي' وهم المخرج عثمان ابو لبن مع المنتج أحمد السبكي والفنانة أمينة خليل وذلك خلال الحفلة الأولي التي حضروها.



وينتظروا حاليا الحفلة الثانية في تمام الساعة التاسعة مساء لمشاركة الجمهور أيضا واستكمال مشاركة نجاح الفيلم مع الجمهور.



وتدور أحداث فيلم "توأم روحي" فى إطار رومانسى تشويقى حول شاب يتعرض لعدد من المواقف الصعبة فى حياته ونرى كيف يتعامل معها.



"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.