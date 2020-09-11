حسن الرداد وأمينة خليل مع عثمان ابو لبن وأحمد السبكي مع الجمهور

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements



رصدت عدسة "الفجر الفني" عدد من الصور لفريق عمل فيلم 'توأم روحي' وهم المخرج عثمان ابو لبن مع المنتج أحمد السبكي والفنانة أمينة خليل وذلك خلال الحفلة الأولي التي حضروها.

وينتظروا حاليا الحفلة الثانية في تمام الساعة التاسعة مساء لمشاركة الجمهور أيضا واستكمال مشاركة نجاح الفيلم مع الجمهور.

وتدور أحداث فيلم "توأم روحي" فى إطار رومانسى تشويقى حول شاب يتعرض لعدد من المواقف الصعبة فى حياته ونرى كيف يتعامل معها.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يهنئ ملك البحرين على خطوة السلام

منذ أقل من ساعتين

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة الموسم

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم بشكل نهائي

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات قضية صالح جمعة بعد حادثة الزمالك

منذ ساعة و نصف

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ يوم

ريال مدريد يُسابق الزمن للتعاقد مع بديل كاسيميرو

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من صفقة برشلونة الجديدة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

6 نجوم مرشحين لتدعيم 4 مراكز في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تحرك جديد من الأهلي بشأن قضية صالح جمعة

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:50 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء

07:32 م

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

03:05 م

عاجل.. السيسي يهنئ ملك البحرين على خطوة السلام

08:22 م

6 نجوم مرشحين لتدعيم 4 مراكز في برشلونة

08:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟