"درجة حرارته 39.5".. معتز الدمرداش يكشف موقفا مخيفا حدث له

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:39 م
الإعلامي معتز الدمرداش
الإعلامي معتز الدمرداش
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي معتز الدمرداش، إنه يجب ضمان الحد الأدنى من الإجراءات الاحترازية لدى عودة المواطن حفاظا على صحة الطلاب وذويهم واستمرار عجلة الإنتاج في المجتمع. 

وكشف الدمرداش، خلال حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور"، عن موقف تعرض له، على خلفية الإجراءات الاجترازية: "تعرضت لموقف في مكان ما، والشاب اللي قاس لي درجات الحرارة قالي إنها 39.5 درجة، فسألته بتدخلني ليه، لأن الحاجات دي مفيهاش مذيع ووزير، وطلبت منه يقيس درجة حرارتي تاني لأني مكنتش حاسس بحاجة". 

وأضاف، أن الشاب أعاد عملية القياس وكانت درجة حرارته 39.5، وعندما أحضر جهازًا آخرًا، أظهرت النتيجة ان درجة حرارته كانت 36 وهو ما يعني أنه سليم. 

وشدد الدمرداش، على أن فيروس كورونا لا يعرف استثناءات ولا يجب ان يجرى التعامل مع أي شخص وفقًا لأي استثناءات حتى لا يتعرض المحيطون به إلى مخاطر نقل العدوى، لافتًا إلى أن إجراءات الوقاية مهمة جدًا بصرف النظر عن مكانة أو مهنة أي شخص في المجتمع.

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