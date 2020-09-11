شاهد.. محمد موسى يعرض وثائق مسربة تكشف كيف خطط أردوغان لغزو اليونان

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عرض الإعلامي، محمد موسى، مجموعة وثائق مسرية كشفت عن مخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لغزو اليونان.



وقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الجمعة، "نظام أردوغان الإرهابي المحتل لم يكتف بنشر الإرهاب ودعمه في المنطقة العربية فقط، واحتلال أجزاء من الأراضي العربية سواء في سوريا أو ليبيا، والسيطرة على موارد هذه الدول، لكنه امتد إلى اليونان ومخططاته في محاولة غزوها".



وأضاف "حسب الوثائق تكشف خطة الغزو بتحمل اسم قائد عسكري تركي في القرن الحادي عشر حكم دولة مستقلة خلال العصر البيزنطي وهو (تشاكا باي)".



وتابع "تم العثور على هذه الوثائق في ملف قضية محكمة في العاصمة التركية، ويبدو أن المدعي العام سيردار كوشكون، الموالي لسلطان الخرفان رجب طيب أردوغان، نسى إزالة الوثائق السرية قبل تقديمها للمحكمة".



واستطرد "جمعت هذه الوثائق في مقر الأركان العامة خلال تحقيق في محاولة الانقلاب المزعومة في 15 يوليو 2016، وتم العثور عليها بما في ذلك خطة غزو اليونان التي تم تبادلها بين كبار القادة في هيئة الأركان العامة للجيش التركي بحيث يتم استخدام بريد إلكتروني داخلي آمن نظام".



وأشار "حسب الوثائق أمر (كوشكون ) الجيش بإعادة توجيه نسخ من جميع رسائل البريد الإلكتروني للشهرين الماضيين بما في ذلك الرسائل المشفرة، في 1 أغسطس 2016".



وذكرت الوثائق "أن حكومة أردوغان تعمل أيضًا على الترويج لإرث شاكا باي لسنوات، وأطلق بن علي يلدريم، الموالي الأكثر ثقة لأردوغان والذي خدم 12 عامًا كوزير للشؤون البحرية قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء ثم رئيسًا للبرلمان، حملة في عام 2010 لإحياء ذكرى سجل تشاكا باي خلال احتفالات الثقافة البحرية في سبتمبر 2010، شوهد يلدريم وهو يعرض فانوس السفينة البحرية لشاكا باي، والذي تم نقله من اسطنبول إلى إزمير".