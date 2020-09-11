احمد السبكي يتابع شباك تذاكر سينمات سيتي ستارز والجمهور يحاصره

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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حرص المنتج أحمد السبكي، علي متابعة شباك التذاكر لسينمات مول "سيتي ستارز" وذلك أثناء زيارة الفنان حسن الرداد والفنانة أمينة خليل والمخرج عثمان ابو لبن.


وفاجئه الجمهور بمحاصرة المنتج أحمد السبكي، وطلبوا منه صور تذكارية وقاموا بالتصوير معه.

وتدور أحداث فيلم "توأم روحي" فى إطار رومانسى تشويقى حول شاب يتعرض لعدد من المواقف الصعبة فى حياته ونرى كيف يتعامل معها.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

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