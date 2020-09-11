6 نجوم مرشحين لتدعيم 4 مراكز في برشلونة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:26 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سعي برشلونة الإسباني لعقد العديد من الصفقات في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوفه في الموسم المقبل.


وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مسئولي النادي الكاتالوني يرغبون في تدعيم 4 مراكز بالتحديد، هي : قلب الدفاع والظهير الأيسر ولاعب خط وسط ومهاجم.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه بالنسبة لمركز المهاجم فهو محصور بين إسمين، هما : الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي والهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الحديث يدور عن إمكانية التعاقد مع تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ أو جورجينيو فينالدوم نجم ليفربول وذلك لتدعيم خط الوسط للبرسا.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أن في مركز قلب الدفاع فالأقرب للإنضمام إلى الفريق الكتالوني هما : إيريك جارسيا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ونيكولاس تاليافيكو نجم آياكس الهولندي الذي يعتبر الظهير الأيسر الأقرب إلى برشلونة.

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