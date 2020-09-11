ملك البحرين يعرب عن تقديره للسيسي لما يقدمه من دعم لاستقرار المنطقة

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صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة بأن ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة أعرب عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "سي بي سي اكسترا".



وكان الرئيس السيسي أجرى اتصالًا هاتفيًا بملك لتهنئته على خطوة السلام التاريخية، وقال إن خطوة السلام ستفتح آفاق السلام والتسوية بشأن القضية الفلسطينية.



يذكر أن الرئيس السيسي قد علق على البيان الثلاثي من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بإقامة علاقات دبلوماسية.



وقال الرئيس السيسي في تدوينة له عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل".



وأضاف "وإذ أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية، أتقدم بالشكر لكل القائمين علي تنفيذ هذه الخطوة التاريخية".