فيجو الدخلاوي يهنئ حمو بيكا بمناسبة حفل زفافه

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
حرص فيجو الدخلاوي علي تهنئة حمو بيكا بحفل زفافه الذي احتفل بيه أمس.

حيث نشر فيجو صورة لحمو بيكا من حفل زفافه ووجه له رسالة خاصة قائلاً :" أخيراً شوفتك عريس أحلي فرحة في الدنيا يا أخويا ، كنت فرحان من قلبي وربنا يجعل أيامك كلها فرح ويرزقكم الذرية الصالحة ، فرحة المبكبك".

وحرص عدد كبير من مطربي المهرجانات حضور حفل زفافه وإحياء الحفل بكثير من الأغاني منهم حسن شاكوش ومحمود الليثي.

وفي سياق متصل، عبر "بيكا" أمس عن سعادته بحفل زفافه، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فرحة حمو بيكا البيطاش اسكندرية شارع السلام في انتظار كل الناس اللي بتحبنا".

أخبار تهمك

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 22 ساعة

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ يوم

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

6 نجوم مرشحين لتدعيم 4 مراكز في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من صفقة برشلونة الجديدة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. السيسي يهنئ ملك البحرين على خطوة السلام

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم بشكل نهائي

منذ حوالي 5 ساعات

انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء

منذ ساعتين و 42 دقيقة

آخر تطورات قضية صالح جمعة بعد حادثة الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

ريال مدريد يُسابق الزمن للتعاقد مع بديل كاسيميرو

منذ حوالي 3 ساعات

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تحرك جديد من الأهلي بشأن قضية صالح جمعة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة الموسم

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:50 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء

07:32 م

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

03:05 م

عاجل.. السيسي يهنئ ملك البحرين على خطوة السلام

08:22 م

6 نجوم مرشحين لتدعيم 4 مراكز في برشلونة

08:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟