حكيم ينشر كواليس تصوير كليب "صحاب أونطة"

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نشر نجم الأغنية الشعبية حكيم، كواليس تصوير كليبه الجديد "صخاب أونطة"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهر حكيم في الفيديو وهو يرقص يقوم الرقص الاستعراضي لـ الكليب، وعلق على الفيديو قائلاَ:" من الرقصات اللى حبيتها اوى وانا بتدرب عليها علشان الكليب، يارب تكون عجبتكوا، شوفوا كليب #صحاب_اونطة من اللينك فى البايو".



الأغنية تم تصويرها في إحدي الاستوديوهات الكبرى بالقاهرة، من كلمات وألحان محمد الفنان وتوزيع ديزل، وإنتاج lion of Egypt.



الأغنية تم تصويرها بشكل مبهر في أحد الاستوديوهات الكبرى بالقاهرة، وهي من كلمات وألحان محمد الفنان وتوزيع ديزل.

