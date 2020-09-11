محافظ الإسكندرية: التصالح في مخالفات البناء يصب في مصلحة المواطن (فيديو)

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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن التصالح في مخالفات البناء يصب في مصلحة المواطن من أجل أن يعيش حياة مستقرة، لافتا أن أسعار الوحدات السكنية المخالفة ستتضاعف قيمتها عقب إنهاء إجراءات التصالح.



وأضاف "الشريف" خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الجمعة، "قيمة التصالح التي يدفعها المواطن تعود بالنفع عليه في صورة خدمات عامة تقدمها الدولة للمواطنين".



أضاف، البينة التحتية لمحافظة الإسكندرية تعاني التهالك وتحتاج إلى صيانة، مشيرا أن شكوى انقطاع المياه والكهرباء تتزايد بشكل كبير، بالإضافة إلى سوء حالة الصرف الصحي بالمحافظة، لافتا إلى أن البنية التحتية لا تستوعب كمية المخالفات الكبيرة التي حدثت خلال الفترة الماضية وتطويرها يحتاج إلى مصروفات كبيرة جدا.



وعن حجم التصالح على التعديات، أشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن العدد الذي سيخضع للتصالح في مخالفات البناء أقل بكثير من العدد الكلي للمخالفات؛ وذلك لوجود 8 فئات في قانون التصالح تنص على إزالة المخالفة بدون تصالح.



واستطرد أن الدولة أثبتت بشكل قوي خلال الفترة الراهنة، أنه لا أحد فوق القانون سواء كان جهة أو شخص، ولا تصالح مع أي تعديات على الآثار أو نهر النيل والبناء على حرم الطرق والسكك الحديدية، وفق ما أقره قانون التصالح.



وعقب أن البناء العشوائي يمثل تهديدًا للأمن الغذائي والأمن القومي باعتباره مرتعًا للجريمة، ويهدد المرافق حيث يمارس ضغطًا على مرافق الدولة التي خُصصت لتخدم أعداد معينة، ولا تستوعب الزيادات السكانية المفاجئة



ونصح "متحدث الوزراء"، الجميع باستغلال قانون التصالح من أجل تقنين أوضاعه، متابع: "هذه فرصة تاريخية للجميع.. وهذه الفرصة إذا ذهبت لن تعود، وحافظ على الوحدة السكنية التى تقطن بها".

