وزير السياحة: اجتماع 3 ساعات مع العاملين بالقطاع السياحي بالأقصر لبحث مشاكلهم (فيديو)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:11 م
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه توجه إلى زيارة محافظة الأقصر لتفقد استكمال أعمال ترميم معبد الكباش، والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار "العناني"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TEN"، مساء الخميس، إلى أنه توجه إلى متحف الأقصر لمتابعة بعض الآثار التي تم نقلها من متحف التحرير إلى متحف الأقصر، منوها بأانه التقى بمجموعة من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بشأن كيفية التعامل مع السائحين.

وأضاف أنه عقد اجتماع مع المستثمرين ومديري الفنادق في الأقصر لمدة 3 ساعات لاستماع إلى مشاكلهم بسبب أزمة كورونا.

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