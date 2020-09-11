بكري: تصريحات وزير النقل عن سيدة القطار حصدت مليون مشاهدة (فيديو)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:07 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
داليا الحسين
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن تصريحات وزير النقل، كامل الوزير، لبرنامج «حقائق وأسرار» عن سيدة القطار ودفاعها عن المجند المصري خلال استقلاله قطار القاهرة – المنصورة تخطى مليون مشاهدة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرأي العام مهتم للغاية بالقوات المسلحة.

وكشف الإعلامي مصطفى بكري أن كل مواطن ينتظر اليوم الذي يرتدي فيه الملابس العسكرية، ويصبح جنديًا في الجيش المصري العظيم.

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قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن وزارة الدفاع تدفع خمسة ونصف مليون جنيه، سنويًا مقدمًا، ثمن تذاكر القوات المسلحة،مشددًا على أنه سوف يصدر تعليماته لكمسرية القطارات بعدم سؤال كافة من يرتدى زى القوات المسلحة عن تذاكرهم.

وأضاف " الوزير "خلال اتصال هاتفي أنه أرتدى الزى العسكرى، على مدى 44 عامًا، ويعلم تمامًا قيمتها، مستنكرًا ما تعرض له أحد أبطال القوات المسلحة على يد كمسرى غير مسئول ورئيس قطار غير صالح،وتابع:" 44 سنة وأنا لابس البدلة العسكرية واعرف قيمتها كويس ما أثر فى بشدة الموقف المنضبط لبطل القوات المسلحة..رئيس القطار مينفعش يبقا رئيس قطار".

ولفت وزير النقل، إلى أنه تأثر كثيرًا، بموقف سيدة القطار صفية أبو العزم، وتابع:"هى من بادرت وتصرفت بشكل سريع عندما شعرت أن أبن من أبنائها وجندى يتعرض لهذا الموقف..هى أم وأخت عظيمة من عظيمات الشعب المصرى..وكل كلمة من كلامها يدرس وصفحة فى كتاب الوطنية ومواقف مشرف..ست متربية كويس جدًا".

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