عاجل.. تعليق السيسي على البيان الثلاثي بإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والبحرين

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:06 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على البيان الثلاثي من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بإقامة علاقات دبلوماسية.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة له عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل".

وأضاف "وإذ أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية، أتقدم بالشكر لكل القائمين علي تنفيذ هذه الخطوة التاريخية".


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علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل عبدالفتاح السيسي البحرين اسرائيل أمريكا

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