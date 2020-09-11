مقتل وإصابة 21 شخصا إثر انفجار بورشة بطاريات في إيران

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


هز انفجار ضخم في ورشة بطاريات، مدينة إسلام شهر، قرب العاصمة طهران، ما أودى بحياة شخص واحد وجرح 20 آخرين، فضلا عن انهيار مبنى من 3 طوابق، وتضرر أكثر من 30 مبنى و23 سيارة.

وقال مسؤول دائرة الإطفاء المحلية إيراج تركماني لوكالة الأنباء الإيرانية، إن الانفجار تسبب بـ"تدمير كامل لمعمل البطاريات، وأدى إلى مقتل شخص وخسارة شخص آخر لأحد أطرافه"، مشيرا إلى أن أسبابه لم تتضح بعد، وأن التحقيقات جارية لتحديدها.

وتابع: "وقع الحادث في الساعة 17:15 اليوم الجمعة، وتم الدفع بأربع سيارات إطفاء إلى موقع انفجار محل البطاريات الذي يقع في الطابق الأرضي من مجمع سكني مكون من ثلاثة طوابق".

وذكر أن بعض الجرحى عولجوا على الفور في عيادات خارجية، بينما نقل آخرون إلى مستشفى الإمام الحسين في بهارستان.

وأضاف تركماني أن "أجزاء من المنازل المحيطة بموقع الانفجار، كالجدران والنوافذ تحطمت، كما تضررت سيارتان".

أخبار تهمك

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء

منذ ساعة و 11 دقيقة

ريال مدريد يُسابق الزمن للتعاقد مع بديل كاسيميرو

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يبحث تدعيم الجبهة اليمني في الميركاتو الصيفي بثنائي خطير

منذ 43 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتخذ أولى خطواته بعد انضمام رمضان صبحي لبيراميدز

منذ ساعة و 13 دقيقة

أول تعليق من صفقة برشلونة الجديدة

منذ 40 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم بشكل نهائي

منذ حوالي 4 ساعات

أول صور لـ"صالح جمعة" بعد حادث الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتجه نحو صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ يوم

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:50 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

انفراجة جديدة.. بكري يكشف تفاصيل تخفض 23 محافظة لرسوم التصالح بمخالفات البناء

07:32 م

أول تعليق من صفقة برشلونة الجديدة

08:03 م

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

03:05 م

الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟