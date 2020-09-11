السبت.. شذي ضيفة هنا الزاهد في "هزر فزر"

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت المطربة شذي متابعيها بصورة جديدة لها من خلال لقاءها مع الفنانة هنا الزاهد في برنامج "هزر فزر"، عبر فضائية cbc.

وظهرت شذي بالصورة برفقة مجموعة من النجوم منهم "توني ماهر ، محمد نور ، نور قدري ، محمود الليثي ،أحمد صفوت " ، وعلقت على الصور قائله:"السبت في برنامج هزر فزر الساعة العاشرة مساء ".

وتظهر الفنانة هنا الزاهد، لأول مرة في حياتها كمقدمة برامج، في برنامجها الترفيهي الجديد “هزر فزر” وذلك من خلال شاشة قناة “CBC”، وتستضيف كوكبة من النجوم.

وفي سياق آخر طرحت شذى مؤخرًا أغنية "أجمل أوقات"، وهي من كلمات محمد عاطف، ألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم ومن إنتاج شركة Sphinx Media Productions لمالكها المنتج محمد حامد.

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